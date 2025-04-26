«Ипсвич» потерял шансы на сохранение места в АПЛ после поражения от «Ньюкасла»

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ипсвич Таун». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0.

На 45+4-й минуте шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 56-й минуте защитник Дэн Бёрн удвоил преимущество «сорок». На 80-й минуте Уильям Осула отправил третий мяч в ворота гостей. Отметим, что «Ипсвич» играл в меньшинстве с 37-й минуты после удаления Бена Джонсона.

После этого поражения «Ипсвич» лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ. Команда находится на 18-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Ньюкасл» с 62 очками поднялся на третью строчку.