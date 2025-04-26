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Гарри Кейн пропустит матч, в котором «Бавария» может стать чемпионом Германии

Гарри Кейн пропустит матч, в котором «Бавария» может стать чемпионом Германии
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил жёлтую карточку в матче 31-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (3:0). В общей сложности на счету форварда пять предупреждений в текущем сезоне Бундеслиги. Таким образом, Кейн пропустит следующий матч с «РБ Лейпциг» 3 мая. В этой игре «Бавария» может обеспечить себе чемпионский титул.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги и опережает второй «Байер» на восемь очков за три тура до завершения сезона.

Напомним, за свою карьеру 31-летний Гарри Кейн ещё не завоёвывал командные трофеи. Вероятный титул с «Баварией» станет первым для английского бомбардира. В текущем сезоне чемпионата Германии Гарри Кейн провёл 29 матчей, в которых забил 24 мяча и оформил восемь результативных передач.

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