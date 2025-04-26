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Определились все команды, которые покинут АПЛ в сезоне-2024/2025

Определились все команды, которые покинут АПЛ в сезоне-2024/2025
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«Ипсвич Таун» потерял шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге на следующий сезон, проиграв «Ньюкаслу» (0:3) в матче 34-го тура чемпионата. Таким образом, определились все три команды, которые покинут лигу в сезоне-2024/2025. Помимо «Ипсвича», в Чемпионшип вылетели «Саутгемптон» и «Лестер».

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 79 очков за 33 встречи. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 67 очков после 34 матчей. Третье место занимает «Ньюкасл Юнайтед», набравший 62 очка. В зоне вылета находятся «Саутгемптон» (12), «Лестер Сити» (18) и «Ипсвич Таун» (21).

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