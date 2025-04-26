«Спартак» — ЦСКА: армейцы ведут 1:0 после первого тайма благодаря голу Гуарирапы

В эти минуты в Москве на «Лукойл Арене» проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» играет дерби с ЦСКА. На данный момент завершён первый тайм, счёт 1:0 в пользу красно-синих. Мяч в составе ЦСКА на 44-й минуте после розыгрыша углового забил венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков по итогам 25 матчей. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

Напомним, «Спартак» и ЦСКА встречались друг с другом 75 раз во всех турнирах. У красно-белых 27 побед, у армейцев — 31.