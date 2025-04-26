Видео: Жоан Лапорта заводит болельщиков «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

В Сети появилось видео, на котором президент «Барселоны» Жоан Лапорта эмоционально заводит фанатов сине-гранатовых в преддверии финала Кубка Испании с мадридским «Реалом», который пройдёт сегодня, 26 апреля, в Севилье.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Болельщики «Барселоны» в этот момент пели фанатские песни, посвящённые каталонской команде.

«Чемпионат» предлагает посмотреть яркое видео с участием Лапорты:

В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» встречались дважды, и оба раза матч заканчивался разгромной победой сине-гранатовых — 4:0 в рамках Ла Лиги и 5:2 в игре за Суперкубок Испании.

Каталонцы выигрывали Кубок Испании 31 раз в своей истории, что является рекордным показателем среди всех клубов. «Сливочные» 20 раз поднимали над головой данный трофей.