Видео: Жоан Лапорта заводит болельщиков «Барселоны» перед матчем с «Реалом»

В Сети появилось видео, на котором президент «Барселоны» Жоан Лапорта эмоционально заводит фанатов сине-гранатовых в преддверии финала Кубка Испании с мадридским «Реалом», который пройдёт сегодня, 26 апреля, в Севилье.
Болельщики «Барселоны» в этот момент пели фанатские песни, посвящённые каталонской команде.
«Чемпионат» предлагает посмотреть яркое видео с участием Лапорты:
В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» встречались дважды, и оба раза матч заканчивался разгромной победой сине-гранатовых — 4:0 в рамках Ла Лиги и 5:2 в игре за Суперкубок Испании.
Каталонцы выигрывали Кубок Испании 31 раз в своей истории, что является рекордным показателем среди всех клубов. «Сливочные» 20 раз поднимали над головой данный трофей.