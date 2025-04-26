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Колыванов назвал призрачными шансы «Динамо» попасть в тройку в РПЛ

Колыванов назвал призрачными шансы «Динамо» попасть в тройку в РПЛ
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов предположил, как сложится концовка сезона для московских «Динамо», ЦСКА и «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«У многих есть шансы, чтобы занять высокие места в чемпионате. Тот же «Спартак» ещё может бороться за чемпионство, но нужно обыгрывать ЦСКА. Армейцы борются только за тройку. Думаю, у «Динамо» призрачные шансы на то, чтобы закончить чемпионат в тройке. Все клубы будут биться — концовка может быть очень нарядной, как в прошлом году», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые занимают в турнирной таблице РПЛ пятое место с 47 очками с отставанием в три очка от «Спартака». У ЦСКА, занимающего четвёртое место, 48 очков. Свой матч 26-го тура «Спартак» и ЦСКА сыграют сегодня, 26 апреля.

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