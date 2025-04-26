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Нападающий «Зенита» Энрике повторил достижение Данни по обводкам за один матч

Нападающий «Зенита» Энрике повторил достижение Данни по обводкам за один матч
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Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике совершил восемь удачных обводок в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1). Последним игроком «Зенита» с 8+ обводками за матч был Мигел Данни в 2015 году. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

В текущем сезоне РПЛ Луис Энрике уже во второй раз сделал 8+ обводок за матч. Предыдущее достижение было зафиксировано во время встречи 24-го тура с «Краснодаром» (4:1). Только он и нападающий «Пари НН» Хуан Босельи сделали 8+ обводок за матч в этом сезоне.

«Зенит» приобрел права на Луиса Энрике в зимнее трансферное окно. Всего на счету футболиста шесть встреч, один гол и две результативные передачи за «Зенит» во всех турнирах.

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