Гендиректор ЦСКА Бабаев: чемпионская гонка будет до последнего тура

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о борьбе армейцев за победу в чемпионате России. В 26-м туре Российской Премьер-Лиги армейцы встретятся со «Спартаком» сегодня, 26 апреля.

«Думаю, чемпионская гонка будет до последнего тура длиться не только для нас. Поэтому боремся в каждом матче за победу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками в 25 матчах. В случае победы над «Спартаком» армейцы поднимутся на третье место. Отставание подопечных Марко Николича от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков, «быки» провели в турнире на один матч больше.