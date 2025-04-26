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Гендиректор ЦСКА Бабаев: чемпионская гонка будет до последнего тура

Гендиректор ЦСКА Бабаев: чемпионская гонка будет до последнего тура
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о борьбе армейцев за победу в чемпионате России. В 26-м туре Российской Премьер-Лиги армейцы встретятся со «Спартаком» сегодня, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'    

«Думаю, чемпионская гонка будет до последнего тура длиться не только для нас. Поэтому боремся в каждом матче за победу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками в 25 матчах. В случае победы над «Спартаком» армейцы поднимутся на третье место. Отставание подопечных Марко Николича от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков, «быки» провели в турнире на один матч больше.

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