«Сочи» обыграл в гостях «Чайку» и вышел на второе место в турнирной таблице Первой лиги

В Песчанокопском завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором местная «Чайка» потерпела поражение от «Сочи» со счётом 0:2.
На 52-й минуте счёт открыл словенский нападающий Мартин Крамарич, а уже через пять минут форвард Владимир Писарский реализовал пенальти и удвоил преимущество «Сочи».
На 82-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён нападающий гостей Кирилл Никитин. Примечательно, что оба «горчичника» форвард получил за 10 минут.
Таким образом, южане одержали вторую победу подряд, набрали 53 очка и вышли на второе место в турнирной таблице Первой лиги, обойдя новороссийский «Черноморец» (51 очко) и московское «Торпедо» (52 очка), однако у двух последних команд игра в запасе. «Чайка» осталась с 34 очками и находится на 13-й строчке.
- 26 апреля 2025
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