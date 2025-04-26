Впервые в истории АПЛ все три вылетевшие команды определились за четыре тура до финиша

«Ипсвич» уступил «Ньюкаслу» (0:3) в 34-м туре английской Премьер-Лиги и стал третьей командой, потерявшей шансы на сохранение прописки в АПЛ. Как сообщает Opta Sport, никогда раньше в истории турнира все три вылетавшие команды не определялись так рано — за четыре тура до конца сезона.

Напомним, «Лестер» потерял математические шансы на то, чтобы остаться в элитной лиге неделей ранее, уступив «Ливерпулю» (0:1) 20 апреля в матче 33-го тура. «Саутгемптон» вылетел из АПЛ, уступив «Тоттенхэму» (1:3) в 31-м туре. Игра прошла 6 апреля. Отметим, что все три вылетевшие команды поднялись в АПЛ из Чемпионшипа по итогам прошлого сезона.