Впервые в истории АПЛ все три вылетевшие команды определились за четыре тура до финиша
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«Ипсвич» уступил «Ньюкаслу» (0:3) в 34-м туре английской Премьер-Лиги и стал третьей командой, потерявшей шансы на сохранение прописки в АПЛ. Как сообщает Opta Sport, никогда раньше в истории турнира все три вылетавшие команды не определялись так рано — за четыре тура до конца сезона.
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
26 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 0
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Исак – 45+4' 2:0 Бёрн – 56' 3:0 Осула – 80'
Удаления: нет / Джонсон – 37'
Напомним, «Лестер» потерял математические шансы на то, чтобы остаться в элитной лиге неделей ранее, уступив «Ливерпулю» (0:1) 20 апреля в матче 33-го тура. «Саутгемптон» вылетел из АПЛ, уступив «Тоттенхэму» (1:3) в 31-м туре. Игра прошла 6 апреля. Отметим, что все три вылетевшие команды поднялись в АПЛ из Чемпионшипа по итогам прошлого сезона.
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