Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Впервые в истории АПЛ все три вылетевшие команды определились за четыре тура до финиша

Впервые в истории АПЛ все три вылетевшие команды определились за четыре тура до финиша
Комментарии

«Ипсвич» уступил «Ньюкаслу» (0:3) в 34-м туре английской Премьер-Лиги и стал третьей командой, потерявшей шансы на сохранение прописки в АПЛ. Как сообщает Opta Sport, никогда раньше в истории турнира все три вылетавшие команды не определялись так рано — за четыре тура до конца сезона.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
26 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 0
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Исак – 45+4'     2:0 Бёрн – 56'     3:0 Осула – 80'    
Удаления: нет / Джонсон – 37'

Напомним, «Лестер» потерял математические шансы на то, чтобы остаться в элитной лиге неделей ранее, уступив «Ливерпулю» (0:1) 20 апреля в матче 33-го тура. «Саутгемптон» вылетел из АПЛ, уступив «Тоттенхэму» (1:3) в 31-м туре. Игра прошла 6 апреля. Отметим, что все три вылетевшие команды поднялись в АПЛ из Чемпионшипа по итогам прошлого сезона.

Материалы по теме
«Лидс Юнайтед» и «Бёрнли» вернулись в АПЛ из Чемпионшипа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android