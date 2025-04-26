Батраков стал третьим игроком «Локо», сделавшим 20 результативных действий за сезон РПЛ

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лишь третьим игроком железнодорожников с 2009 года, сделавшим 20 результативных действий за сезон РПЛ. Ранее такой результативности достигали Александр Алиев* в 2010 году (20) и Максим Глушенков в сезоне-2023/2024 (21). Об этом сообщает Opta Sports.

Отметим, что статистика по результативным передачам ведётся только с 2009 года.

Всего в нынешнем сезоне Батраков принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.