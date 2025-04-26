Фото: перформанс болельщиков «Спартака» перед дерби с ЦСКА

В эти минуты в Москве на «Лукойл Арене» проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» играет дерби с ЦСКА. Перед началом встречи фанаты красно-белых подготовили впечатляющий перформанс к этой игре. На данный момент идёт первый тайм, счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Болельщики окрасили трибуны «Лукойл Арены» в красно-белые цвета, что выглядело весьма эффектно в сочетании с предматчевым фейерверком.

Фото: РИА Новости

«Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков по итогам 25 матчей. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.