Семак: обе команды постарались сыграть осторожнее, у «Динамо» это видно по составу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1) обе команды старались сыграть осторожнее.

— Вопрос по прессингу. Сегодня обе команды, по крайней мере в первом тайме, отказались от высокого и интенсивного прессинга. Почему так, как вы считаете?

— Потому что думаю, что обе команды постарались сыграть осторожнее. У «Динамо» это видно по стартовому составу, где вместо номинального левого защитника вышел один из центральных защитников с акцентом на оборону. Не хотели рисковать. А мы, в свою очередь, забили мяч, отошли, пытались использовать и хотели бы использовать пространство, которое должно было появиться, но, к сожалению, пропущенный мяч изменил ход матча, и уже обе команды старались играть больше, наверное, в среднем блоке, нежели в высоком прессинге, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.