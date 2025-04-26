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Семак: обе команды постарались сыграть осторожнее, у «Динамо» это видно по составу

Семак: обе команды постарались сыграть осторожнее, у «Динамо» это видно по составу
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1) обе команды старались сыграть осторожнее.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

— Вопрос по прессингу. Сегодня обе команды, по крайней мере в первом тайме, отказались от высокого и интенсивного прессинга. Почему так, как вы считаете?
— Потому что думаю, что обе команды постарались сыграть осторожнее. У «Динамо» это видно по стартовому составу, где вместо номинального левого защитника вышел один из центральных защитников с акцентом на оборону. Не хотели рисковать. А мы, в свою очередь, забили мяч, отошли, пытались использовать и хотели бы использовать пространство, которое должно было появиться, но, к сожалению, пропущенный мяч изменил ход матча, и уже обе команды старались играть больше, наверное, в среднем блоке, нежели в высоком прессинге, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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