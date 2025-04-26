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Олег Романцев нанёс символический удар по мячу перед началом дерби «Спартак» — ЦСКА

Олег Романцев нанёс символический удар по мячу перед началом дерби «Спартак» — ЦСКА
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В эти минуты в Москве на «Лукойл Арене» проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» играет дерби с ЦСКА. Перед началом встречи легендарный экс-тренер красно-белых Олег Романцев нанёс символический удар по мячу. На данный момент идёт первый тайм, счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'    

Олег Иванович сделал удар в сторону полузащитника армейцев Миралема Пьянича и под аплодисменты трибун покинул поле.

Фото: РИА Новости

Напомним, при Романцеве в разные годы «Спартак» восемь раз становился чемпионом России и один раз чемпионом СССР.

На данный момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков по итогам 25 матчей. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

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