Олег Романцев нанёс символический удар по мячу перед началом дерби «Спартак» — ЦСКА

В эти минуты в Москве на «Лукойл Арене» проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» играет дерби с ЦСКА. Перед началом встречи легендарный экс-тренер красно-белых Олег Романцев нанёс символический удар по мячу. На данный момент идёт первый тайм, счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олег Иванович сделал удар в сторону полузащитника армейцев Миралема Пьянича и под аплодисменты трибун покинул поле.

Фото: РИА Новости

Напомним, при Романцеве в разные годы «Спартак» восемь раз становился чемпионом России и один раз чемпионом СССР.

На данный момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков по итогам 25 матчей. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.