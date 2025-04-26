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Марцел Личка: во втором тайме «Динамо» было ближе к победе, чем «Зенит»

Марцел Личка: во втором тайме «Динамо» было ближе к победе, чем «Зенит»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат матча с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«Во втором тайме мы были ближе к победе, чем «Зенит». Но у Соболева тоже был неплохой шанс в самой концовке. Меня расстроили первые 15-20 минут, когда у нас была нервозность. Были ситуации, когда мы должны были играть в касание вперёд, но игроки принимали мяч и потом отдавали назад на защитников. Все стояли на своих позициях без движения, принимали мяч без движения – это очень долго.

Когда соперник забил, мы начали лучше играть и под конец тайма набрали необходимую интенсивность. Понятно, что всегда помогает гол «в раздевалку». В ней я уже говорил только о ментальной составляющей, о том, что никого не нужно бояться. Надо просто выходить и играть в свой футбол. Думаю, во втором тайме у нас это получилось и мы вполне могли обыграть «Зенит», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

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