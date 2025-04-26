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Результаты матчей Первой лиги 26 апреля

Результаты матчей Первой лиги 26 апреля
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Сегодня, 26 апреля, состоялись четыре матча 30-го тура Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Первой лиги 26 апреля:

«СКА-Хабаровск» — «Енисей» — 1:2;
«Урал» — «Балтика» — 2:5;
«КАМАЗ» — «Родина» — 1:0;
«Чайка» — «Сочи» — 0:2.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 66 очков после 30 матчей. Второе место занимает «Сочи» с 53 очками после такого же количества игр. В зоне стыковых матчей за выход в элиту российского футбола находятся московское «Торпедо» (52) и новороссийский «Черноморец» (51), которые провели по 29 игр. В зоне вылета располагаются «Алания», «Сокол» и «Тюмень», набравшие по 23 очка после 29 матчей.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
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