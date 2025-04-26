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Тренер «Динамо» Личка высказался о судействе в матче с «Зенитом»

Тренер «Динамо» Личка высказался о судействе в матче с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о судействе в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

— Вопрос по судейству: карточки, не показанные в начале или в середине игры, влияют на команду? Ведь эти футболисты продолжают играть агрессивно и не боятся фолить.
— Я говорил игрокам, чтобы они вообще не общались с судьями. Если начнёте говорить с ними или отбрасывать мяч, то можно получить карточку. Я говорил им, чтобы соблюдали дисциплину и смотрели только на себя. Понятно, что нельзя играть без эмоций, и тоже кричал с бровки.

Был момент, когда судья дал фол Фернандесу на Луисе Энрике. В АПЛ бы такого свистка не могло быть, ведь была обычная мужская борьба. И Роби начал разговаривать с судьёй, поэтому я на него накричал, чтобы он замолчал и сконцентрировался на своей работе. Я стараюсь показывать больше хороших эмоций, ведь если футболисты увидят мою негативную реакцию, то они будут это повторять, начнут получать карточки, и мы можем проиграть сами себе. Так что одной из важнейших задач было сконцентрироваться именно на своей игре, — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

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