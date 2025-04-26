Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с «Локомотивом» в 26-м туре РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба оценил игру своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

— В этом матче хотел отметить первый тайм, он был невероятно хорош. У нас были голевые моменты, были хорошие моменты после стандартов. Во втором тайме было сложнее, первые 5-10 минут особенно. Соперник уже больше включился в матч, работали более интенсивно. Положительно оцениваю эту игру.

— «Ростов» упустил победу в первом тайме, когда не реализовал моменты? Сказалось ли качество скамеек двух команд?

— В первом тайме было важно создавать моменты, но не всегда их удается реализовать. Важно развивать такую игру. Не сказал бы, что во втором тайме замены у соперника изменили игру. У нас были моменты и после перерыва, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 37-е очко в 26-м матче в чемпионате России. Жёлто-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», в свою очередь, довёл количество набранных в сезоне очков до 45. Железнодорожники располагаются на шестом месте, опережая «Ростов» на восемь очков.