Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с «Локомотивом» в 26-м туре РПЛ

Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с «Локомотивом» в 26-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба оценил игру своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Щетинин – 23'     1:1 Батраков – 75'    

— В этом матче хотел отметить первый тайм, он был невероятно хорош. У нас были голевые моменты, были хорошие моменты после стандартов. Во втором тайме было сложнее, первые 5-10 минут особенно. Соперник уже больше включился в матч, работали более интенсивно. Положительно оцениваю эту игру.

— «Ростов» упустил победу в первом тайме, когда не реализовал моменты? Сказалось ли качество скамеек двух команд?
— В первом тайме было важно создавать моменты, но не всегда их удается реализовать. Важно развивать такую игру. Не сказал бы, что во втором тайме замены у соперника изменили игру. У нас были моменты и после перерыва, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 37-е очко в 26-м матче в чемпионате России. Жёлто-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», в свою очередь, довёл количество набранных в сезоне очков до 45. Железнодорожники располагаются на шестом месте, опережая «Ростов» на восемь очков.

Материалы по теме
«Локо» провёл чудовищный тайм против «Ростова». Но помог «косяк» Одоевского. Видео
«Локо» провёл чудовищный тайм против «Ростова». Но помог «косяк» Одоевского. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android