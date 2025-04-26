Альба объяснил, почему «Ростов» вышел на матч с «Локомотивом» с тремя защитниками

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, почему было принято решение выйти на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) с тремя центральными защитниками в стартовом составе.

«Схема с тремя центральными защитниками? Это не связано с прошлым матчем. Мы анализировали ситуацию в команде, доступность игроков, кто может сыграть в этом матче», — приводит слова Джонатана Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 37-е очко в 26-м матче в чемпионате России. Жёлто-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», в свою очередь, довёл количество набранных в сезоне очков до 45. Железнодорожники находятся на шестом месте, опережая «Ростов» на восемь очков.