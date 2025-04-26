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Альба объяснил, почему «Ростов» вышел на матч с «Локомотивом» с тремя защитниками

Альба объяснил, почему «Ростов» вышел на матч с «Локомотивом» с тремя защитниками
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, почему было принято решение выйти на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1) с тремя центральными защитниками в стартовом составе.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Щетинин – 23'     1:1 Батраков – 75'    

«Схема с тремя центральными защитниками? Это не связано с прошлым матчем. Мы анализировали ситуацию в команде, доступность игроков, кто может сыграть в этом матче», — приводит слова Джонатана Альбы «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 37-е очко в 26-м матче в чемпионате России. Жёлто-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», в свою очередь, довёл количество набранных в сезоне очков до 45. Железнодорожники находятся на шестом месте, опережая «Ростов» на восемь очков.

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