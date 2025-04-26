«Спартак» — ЦСКА: арбитр не назначил пенальти в ворота армейцев после помощи VAR

В эти минуты в Москве на «Лукойл Арене» проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» играет дерби с ЦСКА. На данный момент идёт вторая половина, счёт в матче 1:0 в пользу красно-синих. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго тайма арбитр Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота красно-белых после контакта хавбека ЦСКА Ивана Облякова с форвардом «Спартака» Маркиньосом в штрафной гостей. После этого эпизода видеоассистенты предложили Левникову пересмотреть момент, однако даже после этого последний не изменил своего решения.

«Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков по итогам 25 матчей. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.