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«Спартак» — ЦСКА: арбитр не назначил пенальти в ворота армейцев после помощи VAR

«Спартак» — ЦСКА: арбитр не назначил пенальти в ворота армейцев после помощи VAR
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В эти минуты в Москве на «Лукойл Арене» проходит матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» играет дерби с ЦСКА. На данный момент идёт вторая половина, счёт в матче 1:0 в пользу красно-синих. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

В начале второго тайма арбитр Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота красно-белых после контакта хавбека ЦСКА Ивана Облякова с форвардом «Спартака» Маркиньосом в штрафной гостей. После этого эпизода видеоассистенты предложили Левникову пересмотреть момент, однако даже после этого последний не изменил своего решения.

«Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков по итогам 25 матчей. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

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