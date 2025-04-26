«Такие развязки привлекают болельщиков». Тренер «Пари НН» Гончаренко — о матче с «Ахматом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о победе в матче 26-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Если взять качество игры как в первом, так и во втором тайме, мы могли лучше распоряжаться мячом, чтобы выходить на половину поля соперника. В первой половине игры для этого было больше предпосылок, во второй стали больше играть на удержание счёта, хотя несколько вариантов для развития атак всё-таки было. Повторюсь, по качеству не лучший наш матч. С другой стороны, были игры, в которых мы выглядели лучше, но очков не набирали. А сейчас вернули эту ситуацию в нашу пользу.

Получилась эмоциональная концовка, но, похоже, как раз такие концовки, когда игра идёт 90 плюс минут, серия пенальти, болельщикам больше нравятся. Все стояли на ногах. Такие развязки привлекают болельщиков. И они своей энергией помогли нам добыть эту победу. Нам хочется, чтобы на такой прекрасный стадион, как «Нижний Новгород», приходило как можно больше зрителей», – приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, заработав 23 очка.