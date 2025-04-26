Тренер «Пари НН» Гончаренко высказался об игре Медведева, дважды отразившего пенальти

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о голкипере Никите Медведеве. В матче 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) Медведев два раза отразил пенальти в добавленное время ко второму тайму.

«Никита в концовке матча сделал то, что и должен был сделать. Конечно, он — молодец. Но точно так же вся команда сражалась и помогала. Вратарская позиция — последний оплот обороны. Медведев выполнил свою работу. Но также вся команда сражалась и билась», — приводит слова Гоначренко пресс-служба ФК «Пари НН».

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этой встречи «Пари НН» с 23 очками поднялся из зоны стыков в таблице РПЛ и занимает 12-е место. «Ахмат» (23) опустился на 14-ю строчку.