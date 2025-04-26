Тренер «Динамо» Личка высказался о прогрессе Ярослава Гладышева
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом» (1:1) высказался о прогрессе нападающего Ярослава Гладышева. Форвард отметился голом.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18' 1:1 Гладышев – 41'
«В начале сезона уже было видно, что у него начались изменения в ментальности, что он начинает показывать мужской футбол. Этот процесс продолжается уже довольно давно. Я помню, как критиковал его после больших игр, когда он иногда убегал от борьбы. Теперь же он выигрывает борьбу у Роши, Нино, Эраковича и других сильных защитников. Плюс Глади забивает, так что в последний месяц он ещё прибавил и очень нам помогает», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.
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