Тренер «Динамо» Личка высказался о прогрессе Ярослава Гладышева

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом» (1:1) высказался о прогрессе нападающего Ярослава Гладышева. Форвард отметился голом.

«В начале сезона уже было видно, что у него начались изменения в ментальности, что он начинает показывать мужской футбол. Этот процесс продолжается уже довольно давно. Я помню, как критиковал его после больших игр, когда он иногда убегал от борьбы. Теперь же он выигрывает борьбу у Роши, Нино, Эраковича и других сильных защитников. Плюс Глади забивает, так что в последний месяц он ещё прибавил и очень нам помогает», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.