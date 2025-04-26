Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Личка высказался о прогрессе Ярослава Гладышева

Тренер «Динамо» Личка высказался о прогрессе Ярослава Гладышева
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом» (1:1) высказался о прогрессе нападающего Ярослава Гладышева. Форвард отметился голом.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«В начале сезона уже было видно, что у него начались изменения в ментальности, что он начинает показывать мужской футбол. Этот процесс продолжается уже довольно давно. Я помню, как критиковал его после больших игр, когда он иногда убегал от борьбы. Теперь же он выигрывает борьбу у Роши, Нино, Эраковича и других сильных защитников. Плюс Глади забивает, так что в последний месяц он ещё прибавил и очень нам помогает», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка высказался о судействе в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android