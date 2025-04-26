«У нас был серьёзный разговор в раздевалке». Галактионов — о ничьей «Локо» с «Ростовом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью своих подопечных с «Ростовом» (1:1) в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Действительно, первый тайм прошёл не так, как мы планировали, не так, как мы отрабатывали и говорили с ребятами, что необходимо делать. Фактически очень много мячей теряли, сопернику позволяли свои атаки проводить, попадали под прессинг. Необходимо было вносить коррективы.

Думаю, что те ребята, которые вышли после перерыва, увеличили командную скорость. У нас появилась уверенность, что мы можем на мяче делать быстрые смены направления, разворачивать соперника лицом к своим воротам и проводить хорошие атаки, поэтому за второй тайм поблагодарил ребят сегодня. Игру постарались перевернуть, вытащить, и были моменты для того, чтобы не только сравнять, но и увеличить счёт. Но за первый тайм у нас был серьёзный разговор в раздевалке», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» довёл количество набранных в сезоне очков до 45. Железнодорожники находятся на шестом месте, опережая «Ростов» на восемь очков. «Ростов» набрал 37-е очко в 26-м матче в чемпионате России. Жёлто-синие располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ.