«Кристал Пэлас» вышел в финал Кубка Англии, крупно обыграв «Астон Виллу»
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Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. «Орлы» одержали уверенную победу со счётом 3:0.
Кубок Англии . 1/2 финала
26 апреля 2025, суббота. 19:15 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Эзе – 31' 2:0 Сарр – 58' 3:0 Сарр – 90+4'
Первый гол в матче был забит на 31-й минуте. Отличился полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. На 58-й минуте вингер Исмаила Сарр забил второй мяч в ворота «Астон Виллы». На 90+4-й минуте Сарр оформил дубль.
Во втором полуфинале сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 27 апреля. Начало игры — в 18:30 мск.
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