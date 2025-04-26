«Кристал Пэлас» вышел в финал Кубка Англии, крупно обыграв «Астон Виллу»

Завершился полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. «Орлы» одержали уверенную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 31-й минуте. Отличился полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. На 58-й минуте вингер Исмаила Сарр забил второй мяч в ворота «Астон Виллы». На 90+4-й минуте Сарр оформил дубль.

Во втором полуфинале сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Встреча состоится завтра, 27 апреля. Начало игры — в 18:30 мск.