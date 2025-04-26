Арбитр Федотов высказался о решении судьи не давать пенальти «Спартаку» в игре с ЦСКА

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком». На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу ЦСКА.

«Произошёл инцидент в штрафной с падением футболиста. Левникову до этого надо было смещаться в диагональ – тогда бы он увидел момент. А он просто остановился, и игрок ЦСКА ему обзор перекрыл. Поэтому VAR позвал Левникова, так как сам он момент не видел. Дальше Левников принял верное решение продолжить игру, никакого нарушения правил со стороны игрока ЦСКА не было. Повтор со спины хороший – Обляков просто тянулся к мячу, и произошёл игровой контакт», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.