Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Айнтрахт» разгромил дома «РБ Лейпциг» и упрочил свои позиции в борьбе за место в ЛЧ

«Айнтрахт» разгромил дома «РБ Лейпциг» и упрочил свои позиции в борьбе за место в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Во Франкфурте-на-Майне на «Франкфурт Арене» завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Айнтрахт» нанёс поражение «РБ Лейпциг» со счётом 4:0.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
4 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Кнауфф – 21'     2:0 Кнауфф – 53'     3:0 Экитике – 67'     4:0 Кох – 71'    
Удаления: нет / Битшиабу – 50'

В составе победителей дублем отметился нападающий Ансгар Кнауфф. Ещё по голу записали на свой счёт форвард Уго Экитике и защитник Робин Кох.

Отметим, что гости с 50-й минуты играли в меньшинстве после прямой красной карточки защитника Эль-Шадая Битшиабу.

«Айнтрахт» набрал 55 очков и значительно укрепил свои позиции в лигочемпионской четвёрке. Франкфуртцы занимают третье место и имеют шестиочковый отрыв от пятой строчки, которую занимает именно «РБ Лейпциг» (49). При этом подняться выше у подопечных Дино Топпмёллера уже не получится — отставание от «Байера» составляет 12 очков за три тура до конца чемпионата.

Турнирная таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
Материалы по теме
В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже «Сити»!
В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже «Сити»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android