«Айнтрахт» разгромил дома «РБ Лейпциг» и упрочил свои позиции в борьбе за место в ЛЧ

Во Франкфурте-на-Майне на «Франкфурт Арене» завершился матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Айнтрахт» нанёс поражение «РБ Лейпциг» со счётом 4:0.

В составе победителей дублем отметился нападающий Ансгар Кнауфф. Ещё по голу записали на свой счёт форвард Уго Экитике и защитник Робин Кох.

Отметим, что гости с 50-й минуты играли в меньшинстве после прямой красной карточки защитника Эль-Шадая Битшиабу.

«Айнтрахт» набрал 55 очков и значительно укрепил свои позиции в лигочемпионской четвёрке. Франкфуртцы занимают третье место и имеют шестиочковый отрыв от пятой строчки, которую занимает именно «РБ Лейпциг» (49). При этом подняться выше у подопечных Дино Топпмёллера уже не получится — отставание от «Байера» составляет 12 очков за три тура до конца чемпионата.