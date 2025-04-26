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«Рексем» вышел в Чемпионшип, клуб поднялся в лигу выше в третьем сезоне подряд

«Рексем» вышел в Чемпионшип, клуб поднялся в лигу выше в третьем сезоне подряд
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Футбольный клуб «Рексем», совладельцем которого является известный актёр Райан Рейнольдс, обеспечил себе место в Чемпионшипе в сезоне-2025/2026.

Валлийский клуб одержал крупную победу со счётом 3:0 в матче 45-го тура Лиги 1 (третий дивизион профессионального английского футбола) с «Чарльтоном», которая позволила ему обеспечить второе место в таблице чемпионата. В активе клуба стало 89 очков. На первой строчке располагается «Бирмингем», набравший 102 очка после 43 встреч.

Это повышение в классе стало для «Рексема» третьим подряд. В сезоне-2022/2023 старейший клуб Уэльса выступал в Национальной лиге (пятом по рангу дивизионе английского футбола).

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