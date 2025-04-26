ЦСКА вырвал победу в дерби у «Спартака» благодаря голу Бистровича на 89-й минуте

В Москве на «Лукойл Арене» завершился матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА со счётом 1:2.

Счёт на 44-й минуте встречи после розыгрыша углового открыл венесуэльский нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. «Спартак» восстановил равновесие лишь на 87-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Однако армейцы смогли вырвать победу на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.

Отметим, что в компенсированное время за вторую жёлтую карточку был удалён с поля защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).