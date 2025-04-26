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Спартак — ЦСКА, результат матча 26 апреля 2025, счет 1:2, РПЛ 2024-2025

ЦСКА вырвал победу в дерби у «Спартака» благодаря голу Бистровича на 89-й минуте
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В Москве на «Лукойл Арене» завершился матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

Счёт на 44-й минуте встречи после розыгрыша углового открыл венесуэльский нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. «Спартак» восстановил равновесие лишь на 87-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Однако армейцы смогли вырвать победу на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.

Отметим, что в компенсированное время за вторую жёлтую карточку был удалён с поля защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).

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