Галактионов: молодым свойственна нестабильность, но у «Локомотива» выпадают и опытные

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о причинах спада железнодорожников в весенней части сезона. В 26-м туре Российской Премьер-Лиги команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).

«У нас был хороший отрезок до зимы, когда мы шли в лидирующей группе. Наша структура игры не поменялась глобально. Наши сильные козыри мы стараемся оставлять. Где-то не хватает определённого класса, мастерства. Выходят Погостнов, Годяев, Пиняев, Батраков, Раков, которым по 19-20 лет. Им может быть свойственна нестабильность, а это уже человек пять. По разным причинам выпадают и более опытные футболисты, возрастные, но у нас их не так много. Карточки, дисквалификации тоже имеют место быть», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

После 26 проведённых матчей «Локомотив» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. В активе подопечных Михаила Галактионова 45 набранных очков. Отставание от московского «Динамо», занимающего пятое место, составляет два очка.