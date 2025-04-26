Главный тренер «Челси» Мареска прокомментировал победу в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).

«Думаю, в первом тайме мы контролировали ход игры. Мы доминировали, создавали моменты и не пропустили.

Затем во втором тайме мы немного сдали, но это было частью матча. Это была немного странная игра, но хорошо то, что мы были сильны и действовали достаточно агрессивно, когда нам это было необходимо.

В целом считаю, что мы заслужили победу в этой встрече, и мы счастливы», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, заработав 60 очков. «Эвертон» (38) находится на 14-й строчке.