Главный тренер «Челси» Мареска прокомментировал победу в матче с «Эвертоном»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Джексон – 27'
«Думаю, в первом тайме мы контролировали ход игры. Мы доминировали, создавали моменты и не пропустили.
Затем во втором тайме мы немного сдали, но это было частью матча. Это была немного странная игра, но хорошо то, что мы были сильны и действовали достаточно агрессивно, когда нам это было необходимо.
В целом считаю, что мы заслужили победу в этой встрече, и мы счастливы», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».
«Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, заработав 60 очков. «Эвертон» (38) находится на 14-й строчке.
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