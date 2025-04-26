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Арбитр Федотов высказался о назначении пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Арбитр Федотов высказался о назначении пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова о назначении пенальти в ворота ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком». На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Это непростой момент для Левникова. Мы могли бы говорить о воздействие игрока «Спартака» на руку защитника ЦСКА. Но первоначально рука игрока ЦСКА уже была отставлена в сторону, до движения игрока «Спартака». Игрок ЦСКА пытался сыграть головой, но руку выставил в сторону – и сыграл ей в мяч.

Решение позвать на просмотр правильное, и пенальти назначен верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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