Арбитр Федотов высказался о назначении пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком»
Поделиться
Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова о назначении пенальти в ворота ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком». На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу ЦСКА.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Это непростой момент для Левникова. Мы могли бы говорить о воздействие игрока «Спартака» на руку защитника ЦСКА. Но первоначально рука игрока ЦСКА уже была отставлена в сторону, до движения игрока «Спартака». Игрок ЦСКА пытался сыграть головой, но руку выставил в сторону – и сыграл ей в мяч.
Решение позвать на просмотр правильное, и пенальти назначен верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:05
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:11
-
21:09
-
21:03
-
20:57
-
20:51
-
20:48
-
20:37
-
20:25
-
20:25
-
20:25