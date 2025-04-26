Арбитр Федотов высказался о назначении пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова о назначении пенальти в ворота ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком». На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу ЦСКА.

«Это непростой момент для Левникова. Мы могли бы говорить о воздействие игрока «Спартака» на руку защитника ЦСКА. Но первоначально рука игрока ЦСКА уже была отставлена в сторону, до движения игрока «Спартака». Игрок ЦСКА пытался сыграть головой, но руку выставил в сторону – и сыграл ей в мяч.

Решение позвать на просмотр правильное, и пенальти назначен верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.