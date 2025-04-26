«Барселона» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на финал Кубка Испании

Сегодня, 26 апреля, состоится финал Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Барселона»: Щенсны, Кубарси, Мартинес, Кунде, Мартин, Педри, Ольмо, де Йонг, Ямаль, Рафинья, Ферран.
«Реал» Мадрид: Куртуа, Васкес, Рюдигер, Асенсио, Менди, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус.
В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура испанской Ла Лиги сине-гранатовые разгромили «сливочных» со счётом 4:0. В финале Суперкубка Испании «Барселона» победила «Реал» со счётом 5:2.
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