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«Барселона» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на финал Кубка Испании

«Барселона» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на финал Кубка Испании
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Сегодня, 26 апреля, состоится финал Кубка Испании сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Щенсны, Кубарси, Мартинес, Кунде, Мартин, Педри, Ольмо, де Йонг, Ямаль, Рафинья, Ферран.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Васкес, Рюдигер, Асенсио, Менди, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура испанской Ла Лиги сине-гранатовые разгромили «сливочных» со счётом 4:0. В финале Суперкубка Испании «Барселона» победила «Реал» со счётом 5:2.

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