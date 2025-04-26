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ЦСКА одержал первую победу над «Спартаком» за восемь матчей во всех турнирах

ЦСКА одержал первую победу над «Спартаком» за восемь матчей во всех турнирах
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Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» (2:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта победа стала первой для армейцев в дерби с красно-белыми за восемь матчей во всех турнирах.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

Счёт на 44-й минуте встречи, после розыгрыша углового, открыл венесуэльский нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. «Спартак» восстановил равновесие лишь на 87-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Однако армейцы смогли вырвать победу на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.

Предыдущая победа армейцев в матче со «Спартаком» датирована 26 февраля 2022 года — 2:0. В последующих семи матчах четырежды выиграл «Спартак», и три встречи завершились вничью.

Таким образом, ЦСКА поднялся в тройку, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита».

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