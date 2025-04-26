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Гавр — Монако, результат матча 26 апреля 2025, счет 1:1, Лига 1 2024-2025

«Монако» и «Гавр» сыграли вничью в 31-м туре Лиги 1, Головин и Кузяев не участвовали
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Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен. Матч закончился результативной ничьей — 1:1.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
26 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
1:0 Хассан – 22'     1:1 Биерет – 61'    

На 22-й минуте нападающий «Гавра» Ахмед Хассан забил первый мяч во встрече. На 61-й минуте форвард «Монако» Мика Биерет восстановил равенство в счёте. Российский полузащитник гостей Александр Головин не попал в заявку на игру из-за травмы. Хавбек «Гавра» Далер Кузяев весь матч провёл в запасе.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 55 очками в 31 матче. «Гавр» с 28 очками располагается на 16-й строчке.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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