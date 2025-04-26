«Монако» и «Гавр» сыграли вничью в 31-м туре Лиги 1, Головин и Кузяев не участвовали

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Клеман Тюрпен. Матч закончился результативной ничьей — 1:1.

На 22-й минуте нападающий «Гавра» Ахмед Хассан забил первый мяч во встрече. На 61-й минуте форвард «Монако» Мика Биерет восстановил равенство в счёте. Российский полузащитник гостей Александр Головин не попал в заявку на игру из-за травмы. Хавбек «Гавра» Далер Кузяев весь матч провёл в запасе.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 55 очками в 31 матче. «Гавр» с 28 очками располагается на 16-й строчке.