ЦСКА не проигрывает в РПЛ с ноября 2024 года

Московский ЦСКА не проигрывает в Российской Премьер-Лиге с ноября 2024 года. Серия армейцев без поражений составляет уже 10 матчей. Последним клубом, которому удалось обыграть красно-синих в чемпионате России, является «Ростов» (1:2). Сегодня, 26 апреля, ЦСКА победил московский «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счётом 2:1.
Счёт на 44-й минуте встречи, после розыгрыша углового, открыл венесуэльский нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. «Спартак» восстановил равновесие лишь на 87-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Однако армейцы смогли вырвать победу на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.
Таким образом, ЦСКА поднялся в тройку, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54).
- 26 апреля 2025
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:05
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:11
-
21:09
-
21:03
-
20:57
-
20:51
-
20:48
-
20:37
-
20:25
-
20:25