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ЦСКА не проигрывает в РПЛ с ноября 2024 года

ЦСКА не проигрывает в РПЛ с ноября 2024 года
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Московский ЦСКА не проигрывает в Российской Премьер-Лиге с ноября 2024 года. Серия армейцев без поражений составляет уже 10 матчей. Последним клубом, которому удалось обыграть красно-синих в чемпионате России, является «Ростов» (1:2). Сегодня, 26 апреля, ЦСКА победил московский «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

Счёт на 44-й минуте встречи, после розыгрыша углового, открыл венесуэльский нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. «Спартак» восстановил равновесие лишь на 87-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Однако армейцы смогли вырвать победу на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.

Таким образом, ЦСКА поднялся в тройку, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54).

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