ЦСКА не проигрывает в РПЛ с ноября 2024 года

Московский ЦСКА не проигрывает в Российской Премьер-Лиге с ноября 2024 года. Серия армейцев без поражений составляет уже 10 матчей. Последним клубом, которому удалось обыграть красно-синих в чемпионате России, является «Ростов» (1:2). Сегодня, 26 апреля, ЦСКА победил московский «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

Счёт на 44-й минуте встречи, после розыгрыша углового, открыл венесуэльский нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. «Спартак» восстановил равновесие лишь на 87-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Однако армейцы смогли вырвать победу на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.

Таким образом, ЦСКА поднялся в тройку, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54).