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Фото: ЦСКА не забил в пустые ворота, оставленные Максименко, из-за офсайда

Фото: ЦСКА не забил в пустые ворота, оставленные Максименко, из-за офсайда
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В Москве на «Лукойл Арене» завершился матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА (1:2). В концовке игры армейцы имели шанс забить в пустые ворота, которые оставил голкипер красно-белых Александр Максименко, побежавший в штрафную ЦСКА, однако гостям не удалось этого сделать из-за правила определения офсайда.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

Двое армейцев убежали против одного защитника «Спартака» Олега Рябчука, однако после паса Тамерлана Мусаева судьи зафиксировали положение вне игры, поскольку при отсутствии в воротах голкипера офсайд фиксируется не по последнему, а по предпоследнему полевому игроку.

Фото: Кадр из трансляции

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).

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