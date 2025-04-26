Фото: ЦСКА не забил в пустые ворота, оставленные Максименко, из-за офсайда

В Москве на «Лукойл Арене» завершился матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА (1:2). В концовке игры армейцы имели шанс забить в пустые ворота, которые оставил голкипер красно-белых Александр Максименко, побежавший в штрафную ЦСКА, однако гостям не удалось этого сделать из-за правила определения офсайда.

Двое армейцев убежали против одного защитника «Спартака» Олега Рябчука, однако после паса Тамерлана Мусаева судьи зафиксировали положение вне игры, поскольку при отсутствии в воротах голкипера офсайд фиксируется не по последнему, а по предпоследнему полевому игроку.

Фото: Кадр из трансляции

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).