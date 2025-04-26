На матче 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА присутствовали 39 018 зрителей

Сегодня, 26 апреля, в Москве на «Лукойл Арене» состоялся матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА со счётом 1:2. На игре присутствовали 39 018 зрителей.

Счёт на 44-й минуте встречи, после розыгрыша углового, открыл венесуэльский нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. «Спартак» восстановил равновесие лишь на 87-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко с пенальти. Однако армейцы смогли вырвать победу на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.

Таким образом, ЦСКА поднялся в тройку, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54).