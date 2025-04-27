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Тренер «Челси» Мареска: мы будем становиться всё лучше и лучше

Тренер «Челси» Мареска: мы будем становиться всё лучше и лучше
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Джексон – 27'    

«Мы будем становиться всё лучше и лучше, потому что игроки будут всё лучше и лучше понимать, как действовать в разных матчах.

Мы много раз говорили, что у нас нет сомнений в отношении тех, кто испытывает небольшие трудности: Николас Джексон, Коул Палмер, Роберт Санчес. Это тот момент, когда их нужно больше поддерживать. Нико сегодня забил гол. Надеюсь, Коул скоро тоже сможет забивать, но сегодня он сыграл хорошо», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, заработав 60 очков. «Эвертон» (38) находится на 14-й строчке.

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