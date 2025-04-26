Валерий Карпин высказался о дерби «Спартак» — ЦСКА
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
— Как вам дерби?
— Понравилось, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58). В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Факелом», а ЦСКА — с «Ахматом». Оба матча пройдут в воскресенье, 4 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:05
-
22:05
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:24
-
21:22
-
21:11
-
21:09
-
21:03
-
20:57
-
20:51
-
20:48
-
20:37
-
20:25
-
20:25