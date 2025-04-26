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Валерий Карпин высказался о дерби «Спартак» — ЦСКА

Валерий Карпин высказался о дерби «Спартак» — ЦСКА
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

— Как вам дерби?
— Понравилось, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58). В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Факелом», а ЦСКА — с «Ахматом». Оба матча пройдут в воскресенье, 4 мая.

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