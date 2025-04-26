Валерий Карпин высказался о дерби «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» (2:1).

— Как вам дерби?

— Понравилось, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко и оставив позади красно-белых с 50 очками. Армейцы отстают на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58). В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Факелом», а ЦСКА — с «Ахматом». Оба матча пройдут в воскресенье, 4 мая.