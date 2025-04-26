Фото: Станкович — после удаления Бабича в концовке дерби «Спартака» и ЦСКА

В Москве на «Лукойл Арене» завершился матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА (1:2). В концовке встречи камеры выхватили отчаянный вид главного тренера красно-белых Деяна Станковича после удаления за вторую жёлтую карточку защитника хозяев Срджана Бабича.

Сербский специалист сидел, понурив голову, осознавая, что шансы его команды в этой встрече тают на глазах.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, решающий гол в этом матче «Спартак» пропустил на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.

Таким образом, красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).