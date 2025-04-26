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Фото: Станкович — после удаления Бабича в концовке дерби «Спартака» и ЦСКА

Фото: Станкович — после удаления Бабича в концовке дерби «Спартака» и ЦСКА
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В Москве на «Лукойл Арене» завершился матч 26-го тура РПЛ, в котором столичный «Спартак» потерпел поражение в дерби с ЦСКА (1:2). В концовке встречи камеры выхватили отчаянный вид главного тренера красно-белых Деяна Станковича после удаления за вторую жёлтую карточку защитника хозяев Срджана Бабича.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

Сербский специалист сидел, понурив голову, осознавая, что шансы его команды в этой встрече тают на глазах.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, решающий гол в этом матче «Спартак» пропустил на 89-й минуте, отличился Кристиян Бистрович.

Таким образом, красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).

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