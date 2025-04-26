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Павел Погребняк: ради такой концовки стоило смотреть дерби «Спартак» — ЦСКА

Павел Погребняк: ради такой концовки стоило смотреть дерби «Спартак» — ЦСКА
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Павел Погребняк поделился впечатлениями от московского дерби между красно-белыми и ЦСКА (1:2) в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Ради такой концовки сегодня стоило смотреть дерби. Я считаю, что по эмоциям, накалу и антуражу дерби удалось. Мы увидели интригу и голы. Можно занести этот матч в копилочку. Поздравляю ЦСКА с победой! «Спартак» владел преимуществом, но создать что-то конкретное они не смогли. ЦСКА использовал свои моменты. Кто забивает, тот и выигрывает», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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