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Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА

Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении своей команды в дерби с ЦСКА (1:2) в рамках 26-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Я виноват, я не контролирую команду и так далее (ирония). В конце были ошибки. Мы сравняли счёт, а потом допустили серию ошибок. Это не вопрос дисциплины. Я беру вину на себя. Ребята молодцы. Не в чем их упрекнуть. Боевой матч против организованной команды. В дерби всё решают детали. Мы могли сыграть лучше. Но я никому не позволю говорить, что я не контролировал команду», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).

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