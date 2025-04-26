Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении своей команды в дерби с ЦСКА (1:2) в рамках 26-го тура РПЛ.

«Я виноват, я не контролирую команду и так далее (ирония). В конце были ошибки. Мы сравняли счёт, а потом допустили серию ошибок. Это не вопрос дисциплины. Я беру вину на себя. Ребята молодцы. Не в чем их упрекнуть. Боевой матч против организованной команды. В дерби всё решают детали. Мы могли сыграть лучше. Но я никому не позволю говорить, что я не контролировал команду», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).