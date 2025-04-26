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Александр Мостовой: «Спартак» отвалился от интриги за чемпионство в РПЛ

Александр Мостовой: «Спартак» отвалился от интриги за чемпионство в РПЛ
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе ЦСКА над «Спартаком» (2:1) в столичном дерби в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Я прогнозировал, что матч «Спартак» — ЦСКА закончится со счётом 1:1 или чьей-то победой с разницей в один мяч. Теперь команды просто поменялись местами: они остались на третьей и четвёртой строчках. Давайте не будем говорить о шансах «Спартака» на третье место. Какая разница — третье, четвёртое или второе место? Только чемпионство! В ситуации, когда у нас нет еврокубков, нужно бороться только за золото. Интрига за чемпионство продолжится до последних туров, но теперь «Спартак» отвалился от этой интриги.

До забитого первого мяча была равная игра без особых моментов. Концовка была такая, где много страстей и пенальти. Мне кажется, пенальти в ворота ЦСКА не было. Левников правильно сделал, что отменил первый 11-метровый. Что касается второго пенальти, защитник в борьбе играет головой. Какая там рука? Он её не выставляет. Это не пенальти. Но ЦСКА сразу же после пропущенного мяча вышел вперёд», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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