Барко: благодарен болельщикам «Спартака» — сегодня мы были недостойны такой поддержки

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал поражение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, а также поблагодарил болельщиков за поддержку. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в польщу армейцев.

«Классическое дерби, где обе команды хотят победить. Было очень много моментов, игра шла до первого гола. Всегда хочешь забить. Мы все расстроены.

Атмосфера была потрясающей, я очень благодарен нашим болельщикам. Очень жаль, что не удалось их порадовать. Возможно, мы сегодня были недостойны такой поддержки», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.