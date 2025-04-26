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Барко: благодарен болельщикам «Спартака» — сегодня мы были недостойны такой поддержки

Барко: благодарен болельщикам «Спартака» — сегодня мы были недостойны такой поддержки
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал поражение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, а также поблагодарил болельщиков за поддержку. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в польщу армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Классическое дерби, где обе команды хотят победить. Было очень много моментов, игра шла до первого гола. Всегда хочешь забить. Мы все расстроены.

Атмосфера была потрясающей, я очень благодарен нашим болельщикам. Очень жаль, что не удалось их порадовать. Возможно, мы сегодня были недостойны такой поддержки», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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