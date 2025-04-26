Станкович: если бы была возможность, я бы ничего не менял. «Спартак» контролировал игру

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович, после поражения своей команды в дерби с ЦСКА (1:2) в рамках 26-го тура РПЛ заявил о том, что его команда заслуживала большего в этой встрече.

«У ЦСКА нет вингеров. Мы делали ставку на это, схема сегодня была заточена на это. По игровому плану мы неплохо действовали, мы выиграли много борьбы.

Во втором тайме мы интвертировали схему с помощью выхода Медины. Второй тайм был более открытый. Возможно, пенальти не поставили. Но я приписал результат. Если бы была возможность что-то поменял, я бы выбрал тот же состав. Мы контролировали игру. Ничья была бы справедливее, но не умаляю ЦСКА. Поздравляю соперника и Марко Николича. У нас есть турнирные задачи, есть Кубок. Нам надо завершить сезон достойно. В раздевалке всё хорошо», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Таким образом, красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).