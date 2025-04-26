Барко рассказал о традиции «Спартака» перед пенальти
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о традиции в команде перед исполнением пенальти после поражения в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в польщу армейцев. Аргентинец забил единственный мяч своей команды ударом с 11-метровой отметки.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«У нас уже есть традиция, когда другой игрок передаёт мне мяч перед пенальти. Это помогает собраться», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).
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