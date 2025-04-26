Барко рассказал о традиции «Спартака» перед пенальти

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о традиции в команде перед исполнением пенальти после поражения в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в польщу армейцев. Аргентинец забил единственный мяч своей команды ударом с 11-метровой отметки.

«У нас уже есть традиция, когда другой игрок передаёт мне мяч перед пенальти. Это помогает собраться», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар» (58).