Барко считает, что «Спартак» ещё может бороться за чемпионство РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о шансах красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге после поражения от ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.

«Мы будем бороться до конца. Впереди ещё четыре матча — всё возможно», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 26 матчей в активе «Спартака» осталось 50 очков. Команда опустилась на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет теперь восемь очков. ЦСКА благодаря победе над красно-белыми поднялся на третье место и сократил отставание от лидера сезона до семи очков.