Барко считает, что «Спартак» ещё может бороться за чемпионство РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о шансах красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге после поражения от ЦСКА (1:2) в 26-м туре РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Мы будем бороться до конца. Впереди ещё четыре матча — всё возможно», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После 26 матчей в активе «Спартака» осталось 50 очков. Команда опустилась на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет теперь восемь очков. ЦСКА благодаря победе над красно-белыми поднялся на третье место и сократил отставание от лидера сезона до семи очков.
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