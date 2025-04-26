Марко Николич высказался о победе ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу в матче 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (2:1).

«200-е дерби, очень рад. Поздравляю команду. Серия без поражений продолжается. Спасибо болельщикам, спасибо «Спартаку» и Деяну за игру. Двигаемся дальше. Горячее дерби. Через три дня очень тяжёлый матч с «Зенитом», что странно, потому что я первый раз играю такой Кубок, когда есть финал, а потом надо ещё один финал играть», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).