Марко Николич высказался о победе ЦСКА в дерби со «Спартаком»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу в матче 26-го тура чемпионата России со столичным «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«200-е дерби, очень рад. Поздравляю команду. Серия без поражений продолжается. Спасибо болельщикам, спасибо «Спартаку» и Деяну за игру. Двигаемся дальше. Горячее дерби. Через три дня очень тяжёлый матч с «Зенитом», что странно, потому что я первый раз играю такой Кубок, когда есть финал, а потом надо ещё один финал играть», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).
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