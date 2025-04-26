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Игрок «Спартака» Барко не стал комментировать судейство в матче с ЦСКА

Игрок «Спартака» Барко не стал комментировать судейство в матче с ЦСКА
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Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко не стал комментировать судейство в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Не люблю разговаривать об ошибках арбитров», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этого матча красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар», имеющий в своём активе 58 очков.

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