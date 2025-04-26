Игрок «Спартака» Барко не стал комментировать судейство в матче с ЦСКА

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко не стал комментировать судейство в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Не люблю разговаривать об ошибках арбитров», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этого матча красно-белые остались с 50 очками и пропустили на третье место армейцев, на счету которых теперь 51 очко. ЦСКА отстаёт на три очка от занимающего вторую строчку «Зенита» (54). На первом месте находится «Краснодар», имеющий в своём активе 58 очков.